Коронавирус Глава МОЗ Степанов уверяет, что для выявления Covid-19 уже не нужно сдавать ПЦР-тест

2020-10-16 20:34 294

Глава украинского Минздрава Максим Степанов заявил об отсутствии необходимости обязательно проходить ПЦР-тестирование при установлении диагноза Covid-19.

По его мнению, для этого достаточно и клинических признаков.

"Нет вопросов подтверждения Covid-19. У нас уже полтора или два месяца нет такой опции, как подтверждение обязательно по ПЦР-тестированию. По клиническим признакам подтверждается Ковид и происходит госпитализация, и процесс лечения. Это тот вопрос, который должны решать на месте врачи", - сказал Степанов, передает "Укринформ".

Необходимость такого решения обусловлена тем, что по мировой статистике в 30% случаях ПЦР-тесты показывают отрицательный результат при подтвержденном диагнозе Covid-19. Это связано с особенностями этого типа тестирования и физиологическими особенностями человека.

Месяцем ранее украинцам разрешили не делать ПЦР-тесты на коронавирус после 14-дневной самоизоляции, если у них нет симптомов коронавируса.

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