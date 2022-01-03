Мир Чехия ужесточает правила пересечения своей границы - ПЦР-тест обязателен для всех

2022-01-03 14:16

С 27 декабря Чехия ужесточает правила въезда на территорию страны. Теперь понадобится отрицательный ПЦР-тест даже для вакцинированных от коронавируса.

Как сообщает Министерство иностранных дел Украины, въезд на территорию Чехии без теста разрешен тем, кто получил три прививки от COVID, а также привитые двумя дозами вакцины от коронавируса дети в возрасте от 12 до 18 лет.

Для иностранцев, которые имеют разрешение на постоянное проживание в Чехии, новые условия въезда в страну начнут действовать с 3 января.

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