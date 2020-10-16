Коронавирус ВОЗ раскрыл страшную правду о лекарствах от Covid-19 - все препараты фактически бесполезны

2020-10-16 21:36 264

Как сообщается в докладе ВОЗ, исследование Solidarity Therapeutics Trial установило, что использование антивирусных препаратов в лечении коронавируса не может предотвратить смертность.

По данным The New York Times, в исследовании приняли участие более 11 тыс. 300 взрослых с Covid-19 в 405 больницах в 30 странах. Участникам давали четыре препарата по отдельности или в комбинации: ремдесивир, гидроксихлорохин, лопинавир, интерферон или интерферон плюс лопинавир.

Ученые пришли к выводу, что препараты ремдесивир, гидроксихлорохин, лопинавир/ритонавир и интерферон оказали незначительное влияние или не оказали никакого влияния на 28-дневную смертность или внутрибольничное течение COVID-19 среди госпитализированных пациентов.

Как оказалось, никакие лекарства или комбинации не снижают смертность, не влияют на необходимость искусственной вентиляции легких, или время, проведенное в больнице.

Результаты исследования сейчас находятся на рассмотрении для публикации в медицинском журнале.

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