Мир Основателю Twitter придется отвечать перед Сенатом за бан статьи New York Post о Байдене

2020-10-16 16:31 270

Лидеры Республиканской партии в Сенате объявили о планах вызвать для дачи объяснений основателя Twitter Джека Дорси в связи с недавним решением соцсети ограничить распространение статьи New York Post о Джо Байдене, сообщает "Интерфакс-Украина".

"Во вторник (20 октября) Судебный комитет в полном составе будет голосовать по вопросу вызова Джека Дорси в комитет", - заявил сенатор Тед Круз журналистам.

Он отметил, что социальная сеть ограничивает доступ через свои платформы к статье нью-йоркской газеты о контактах кандидата в президенты от Демократической партии с сотрудником украинской компании Burisma.

Напомним, New York Post предоставила материалы переписки, из которых видно, что Байден в 2015 году благодаря сыну Хантеру провел встречу с высокопоставленным сотрудником украинской компании Burisma Вадимом Пожарским, хотя позже утверждал, что такого рода контактов у него никогда не было. Информация о встрече Джо Байдена с Пожарским заинтересовала СМИ США, так как сам бывший вице-президент заверял, что никогда не обсуждал с сыном бизнес-деятельность вне Штатов. При этом в предвыборном штабе Байдена назвали информацию New York Post недостоверной. А соцсети Facebook и Twitter пришли к выводу, что опубликованная информация действительно может быть недостоверной, и поэтому ограничили доступ к этой публикации через свои платформы.

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