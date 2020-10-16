Коронавирус Какие карантинные ограничения вступят в силу в Украине с 19 октября

2020-10-16 19:30 117

Как сообщается на сайте Кабмина, комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям разрешила работу общественного транспорта в красной зоне. В документе идет речь об исключениях для каждого отдельного региона по ограничениям, которые вступят с 19 октября.

Так, во всех регионах, кроме Донецкой области, разрешена работа торгово-развлекательных центров и магазинов.

В Житомирской, Одесской, Луганской, Полтавской, Черкасской, Черниговской областях разрешена посадка пассажиров в транспорт пригородного, междугороднего, внутриобластного и межобластного сообщения.

В Донецкой области разрешено посещение учреждений и заведений, предоставляющих социальные и реабилитационные услуги семьям с тяжелыми жизненными обстоятельства.

В Ивано-Франковской, Полтавской, Харьковской и Хмельницкой областях разрешена работа учреждений образования.

В Ивано-Франковской, Киевской, Полтавской, Харьковской, Хмельницкой, Черновицкой и Черниговской областях разрешена работа заведений общественного питания.

В Киевской области разрешена работа прочих развлекательных заведений.

Кроме того, разрешена работа банков, страховых агентств, медицинских и ветеринарных учреждений, заправок, станций техобслуживания автомобилей, компьютерных сервисов, ремонта бытовой техники и почтовых отделений, а также работа общепитов на вынос и доставку.

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