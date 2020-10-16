Коронавирус В Украине подбирают четыре тысячи добровольцев для испытания вакцины от covid

2020-10-16 17:29 219

Украине планируют провести испытания европейской вакцины от коронавируса. Как сообщила директор государственного экспертного центра Минздрава Татьяна Думенко, для испытаний планируют отобрать около 4,2 тысяч добровольцев.

"Мы получили первую заявку на прошлой неделе на проведение исследования третьей фазы европейского производителя и сегодня мы работаем над экспертизой этих материалов. Если материалы будут в достаточном объеме и подтвердят безопасность проведения этого исследования в Украине, то 4,2 тыс. украинских добровольцев смогут принять участие в этом проекте. Когда это произойдет? Нам бы хотелось, чтобы как можно быстрее", - сказала Думенко.

Для участия в исследования рассматриваются клинические центры в Киеве, Виннице, Львове, Ивано-Франковске. Именно туда должны обращаться добровольцы, чтобы принять участие в испытаниях.

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