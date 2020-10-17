Коронавирус Украина не соответствует ни одному критерию для въезда в ЕС

2020-10-17 11:00 261

Ситуация с эпидемией коронавируса, а также недостаточный объем тестирования, делают невозможными путешествия украинцев в Европу.

Украина не соответствует ни одному из критериев для поездок в Евросоюз. Об этом заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко на брифинге в пятницу, 16 октября.

Ляшко перечислил критерии для свободного путешествия по странам ЕС:

охват тестирования на 100 тысяч населения в течение недели должен быть на уровне 300 и более;

доля положительных тестов среди всех проведенных тестов методом ПЦР должна быть менее 4%;

инцидентность заболевания должна быть на уровне 25 случаев на 100 тысяч населения.

В то же время, если в стране проводится менее 300 тестирований, ее относят к серой зоне, откуда запрещен въезд.

На данный момент в Украине такие показатели:

охват тестирования 120 на 100 тысяч населения;

доля положительных тестов среди всех проведенных тестов методом ПЦР составляет 18%;

инцидентность заболевания составляет 179 на 100 тысяч населения.

Напомним, что в ЕС вводят единую систему перемещения в зоне Шенгена на период пандемии. Все регионы будут классифицированы по четырем цветовым категориям в зависимости от распространения заболевания. Каждому региону будут соответствовать правила пересечения границ.

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