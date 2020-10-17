Коронавирус Ляшко рассказал, чью COVID-вакцину получит Украина

2020-10-17 12:00 252

 

Украина может получить британскую или американскую вакцину от коронавируса после ее одобрения ВОЗ.

Украина может получить вакцины от коронавирусу британской AstraZeneca и американской Novavax, сообщил в пятницу, 16 октября, главный санитарный врач Виктор Ляшко.

"Украина будет обеспечена вакцинами против коронавируса после их регистрации производителями и переквалификации ВОЗ. Мы делаем все возможное, чтобы Украина получила вакцину одной из первых. Мы вошли в COVAX, который объединяет 180 стран… 92 страны, включая Украину, получат вакцину бесплатно или ниже рыночной стоимости. Для этих стран будут использовать вакцины AstraZeneca – для 61 страны, а также Novavax - для 92 стран", - рассказал он.

Ожидается, что производить вакцину будут в Индии в Институте сывороток.

"Предусматривается, что будет несколько траншей вакцины, чтобы покрыть как минимум 20% населения из приоритетных групп: работники медучреждений с высоким риском инфицирования, работники, обеспечивающие реагирование на чрезвычайные ситуации, люди из сопутствующими заболеваниями, люди старшего возраста, работники с критическим уровнем риска, работники школ, люди, проживающие в приютах для бездомных", - добавил замминистра.

Первый транш вакцины будет на уровне 3% от населения страны.

По словам Ляшко, для каждой страны в рамках COVAX будут пытаться поставлять одну вакцину. Страна должна обеспечить принятие продукта, холодовую цепочку, развозку к кабинетам прививок и вакцинальные сессии.

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