Коронавирус. Украина еще не вышла на пик заболеваемости – Степанов

Заболеваемость COVID-19 в Украине еще не достигла максимума, считает Степанов, надо быть мобилизованными как никогда
Украина еще не находится на пике заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19. Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает пресс-служба Минздрава.
"Я считаю, что это не пик заболеваемости, количество инфицированных будет увеличиваться, если мы не прекратим легкомысленно относиться к правилам и рекомендациям. Мы сейчас должны быть мобилизованы как никогда, – сказал министр и призвал украинцев соблюдать противоэпидемические правила.
Степанов также добавил, что когда появится вакцина, то первыми ее получат люди из групп риска, в частности медики, которые борются с эпидемией.
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