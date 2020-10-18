Мир Армения и Азербайджан договорились о новом перемирии в Нагорном Карабахе

2020-10-18 13:00 282

В субботу, 17 октября, Армения и Азербайджан договорились о перемирии, которое начнется 18 октября.

Об этом пишет "Коммерсант".

Гуманитарное перемирие в Нагорном Карабахе начнется с 00:00 18 октября. Об этом сообщили МИД Армении и МИД Азербайджана. Решение было принято в соответствии с договоренностями, достигнутыми в Москве 10 октября.

В МИД Нагорного Карабаха сообщили, что готовы соблюдать условия перемирия.

"Республика Арцах (название Нагорного Карабаха в Армении - Ред.) подтверждает свою готовность соблюдать на взаимной основе условия гуманитарного перемирия в соответствии московским заявлением от 10 октября 2020 года и достигнутыми 17 октября договоренностями",- говорится на сайте МИД НКР.

Напомним, что ранее мы писали, что означает первое за 13 дней перемирие в Нагорном Карабахе.

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