Коронавирус Выявлен новый симптом заражения COVID-19 и новые вероятные осложнения

2020-10-19 08:11 183

Изменения слуха могут свидетельствовать о заражении коронавирусной инфекцией, заявили ученые из Университетского колледжа Лондона и Королевского национального комитета,

Как сообщает Express, некоторые пациенты с COVID-19 до выявления инфекции и других симптомов сообщали о звоне или шуме в ушах без какого-либо внешнего стимула.

Также зафиксированы случаи, когда у заболевших коронавирусом в тяжелой форме данный симптом оборачивался полной потерей слуха в дальнейшем.

В связи с этим ученые призвали врачей обращать внимание на любые изменения слуха пациентов и принимать превентивные меры для их лечения при постановке диагноза COVID-19.

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