Коронавирус Выявлен новый симптом заражения COVID-19 и новые вероятные осложнения

2020-10-19 08:11 183

Изменения слуха могут свидетельствовать о заражении коронавирусной инфекцией, заявили ученые из Университетского колледжа Лондона и Королевского национального комитета,

Как сообщает Express, некоторые пациенты с COVID-19 до выявления инфекции и других симптомов сообщали о звоне или шуме в ушах без какого-либо внешнего стимула.

Также зафиксированы случаи, когда у заболевших коронавирусом в тяжелой форме данный симптом оборачивался полной потерей слуха в дальнейшем.

В связи с этим ученые призвали врачей обращать внимание на любые изменения слуха пациентов и принимать превентивные меры для их лечения при постановке диагноза COVID-19.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ - узнай о самом важном в Украине и мире

Еще по теме

Выборы ценой жизни студентов: у Кивалова пытаются скрыть факт вспышки коронавируса в его учебных заведениях

2020-10-18 13:54 630

Минздрав может бросить студентов на борьбу с COVID-19

2020-10-18 10:30 423

В Украине появятся бесплатные тесты на COVID-19

2020-10-18 10:00 384

Коронавирус. Украина еще не вышла на пик заболеваемости – Степанов

2020-10-17 14:00 828

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Сегодня в Украине изменились зоны адаптивного карантина - список новых ограничений

2020-10-19 09:12 123

Выявлен новый симптом заражения COVID-19 и новые вероятные осложнения

2020-10-19 08:11 183

В МОЗ объяснили, как голосовать на самоизоляции

2020-10-18 12:30 582

видео Жесткий карантин в Украине, Ляшко заявил об экстренных мерах: "Мы просим всех..."

2020-10-18 12:00 717
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

Сегодня в Украине изменились зоны адаптивного карантина - список новых ограничений 2020-10-19 09:12 123
Выявлен новый симптом заражения COVID-19 и новые вероятные осложнения 2020-10-19 08:11 183
В МОЗ объяснили, как голосовать на самоизоляции 2020-10-18 12:30 582
видео Жесткий карантин в Украине, Ляшко заявил об экстренных мерах: "Мы просим всех..." 2020-10-18 12:00 717

Лента

09:38 Перемирие на Донбассе дважды за сутки нарушено гранатометным огнем
09:12 Сегодня в Украине изменились зоны адаптивного карантина - список новых ограничений
08:39 С 19 октября Укрзализныця прекращает продажу билетов в города красной зоны
08:11 Выявлен новый симптом заражения COVID-19 и новые вероятные осложнения
15:00 Ломаченко - Лопес: судейские записки
14:30 Новое разведение войск на Донбассе: в Кабмине поразили радикальным планом, "до 10 ноября..."
14:00 Сюрприз для водителей: когда в техпаспорт и права внесут новую графу
13:54 Выборы ценой жизни студентов: у Кивалова пытаются скрыть факт вспышки коронавируса в его учебных заведениях
13:30 Уникальный день октября 2020: астролог рассказал, что нужно делать
13:00 Армения и Азербайджан договорились о новом перемирии в Нагорном Карабахе