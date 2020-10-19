Мир Из-за российского убийцы Франция готовит массовую высылку иностранцев

2020-10-19 15:14 252

Франция намерена в ближайшее время выслать 231 иностранца, находящегося в правительственном списке подозреваемых в экстремистских религиозных убеждениях.

Как сообщает радио Europe 1, эти списки составлены через два дня после того, как исламист российского происхождения убил учителя.

Министерство внутренних дел Франции, ответственное за массовую высылку иностранцев, не предоставило комментариев.

Правительство испытывает давление со стороны консервативных и крайне правых партий с требованием занять более жесткую позицию в отношении неграждан, которые, как считается, представляют угрозу безопасности.

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