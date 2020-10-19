Коронавирус В Украине могут заражаться 35 тыс. людей за сутки: когда ждать пика эпидемии коронавируса

2020-10-19 19:00 345

 

И.о. директора Центра общественного здоровья Игорь Кузин прогнозирует, что уже в ноябре в Украине возможен худший сценарий - 35 тысяч человек могут заболевать коронавирусом и гриппом в сутки.

Об этом сообщает "РБК-Украина".

Кузин отметил, что сценарий в 20 тысяч новых случаев заболевания в сутки вполне реалистичный, при текущем сценарии такие цифры возможны уже через несколько недель.

"Потому что мы уже сейчас видим острые респираторные заболевания, инфекции. Вполне вероятно, что если те тренды, которые сейчас регистрируются, будут продолжаться, то цифра в 20 тысяч вполне реальна", - добавил Кузин.

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