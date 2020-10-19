Мир Премьер Армении рассказал, что ожидает Ереван от статуса Нагорного Карабаха

2020-10-19 20:00 306

 

Премьер Армении Никол Пашинян считает приоритетным в процессе урегулирования конфликта вокруг Нагорного Карабаха вопрос о признании Азербайджаном права региона на самоопределение. Об этом он сказал ТАСС, отвечая на вопрос о том, готов ли Ереван начать урегулирование с поэтапной передачи Азербайджану семи районов вокруг Нагорного Карабаха при сохранении Лачинского коридора за Арменией до определения окончательного статуса Карабаха.

“Я неоднократно говорил, и это официальная позиция Армении фактически во все времена, что право на самоопределение Нагорного Карабаха, то есть статус Нагорного Карабаха, имеет стратегическую важную роль для нас. Вы упомянули вариант, и Армения была готова на такое или приблизительно такое решение несколько лет тому назад. Тут был только один нюанс, а что будет со статусом Нагорного Карабаха. Я имею в виду в том числе и Казанскую инициативу”, — сказал Пашинян.

“Я не думаю, — продолжил он, — что очень разумно и прагматично пойти на решение, концентрируясь на одних важных моментах и упуская другие важные моменты. Нужно понять, что отвечает на одинаковый или похожий вопрос Азербайджан. А готовы ли они признать право на самоопределение народа Нагорного Карабаха?”.

Добавим, согласно Казанской формуле, разработанной по инициативе России более 10 лет назад в рамках Минской группы ОБСЕ, на первом этапе, при соблюдении условий безопасности для Нагорного Карабаха, Армения передает Азербайджану пять из семи “буферных районов” вокруг непризнанной республики. Два района, в том числе Лачинский коридор, до решения вопроса об окончательном статусе Нагорного Карабаха остаются для обеспечения связи между Арменией и Нагорным Карабахом. Одновременно Азербайджан снимает экономическую блокаду Нагорного Карабаха, а на линию соприкосновения сторон вводятся миротворческие силы, которые гарантируют невозобновление боевых действий.

Два оставшихся района, соединяющие Армению с Нагорным Карабахом, предполагаются к передаче Азербайджану на втором этапе. На этом же этапе должен решаться и вопрос об окончательном статусе Нагорного Карабаха.

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