Мир Началось расследование утечки данных 60 млн несовершеннолетних пользователей Instagram

2020-10-21 14:11 135

В ЕС началось полномасштабное расследование, связанное с возможной утечкой персональных данных детей из Instagram. Проводит его Управление комиссара по защите данных Ирландии.

Как сообщает ВВС, в ходе проверки планируют установить, есть ли у компании правовая основа для обработки данных детей и обеспечивает ли она защиту. Если по результатам проверки будут обнаружены нарушения, то на владельца Instagram (Facebook) могут наложить крупный штраф. В компании утверждают, что сотрудничают с расследованием, но не согласны с подозрениями органа.

Американский специалист по обработке данных Дэвид Стир пришел к выводу, что соцсеть позволила 60 млн пользователей младше 18 лет превратить свои профили в бизнес-аккаунты.

В компании отметили, что контактную информацию в бизнес-аккаунте нельзя считать личной, так как соцсеть информирует пользователей о том, что эти данные будут общедоступными.

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