Мир В США вынесли приговоры российским хакерам, работавшим на военную разведку

2020-10-20 15:46 69

Федеральное большое жюри в Питтсбурге вынесло обвинительное заключение в отношении шестерых российских компьютерных хакеров, все из которых были офицерами подразделения №74455 Главного разведывательного управления РФ и военной разведки Генштаба.

Каксообщает пресс-служба Минюста США, шестерым российским офицерам ГРУ предъявлены обвинения в связи с развертыванием вредоносного ПО по всему миру и другими подрывными действиями в киберпространстве.

Эти хакеры ГРУ и их сообщники участвовали в компьютерных атаках, направленных на поддержку усилий российского правительства по дестабилизации ситуации в Украине, Грузии, выборов во Франции, а также на подрыв попыток привлечь РФ к ответственности за использование нервно-паралитического агента "Новичок".

Также хакеры совершали кибернападения на Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане в 2018 году после того, как российским спортсменам запретили участвовать под национальным флагом из-за допинг-мер, спонсируемых российским правительством.

В компьютерных атаках этих россиян использовались одни из самых разрушительных на сегодняшний день вредоносных программ в мире, в том числе KillDisk и Industroyer, каждое из которых вызывало отключение электроэнергии в Украине; NotPetya, в результате чего только трем жертвам, указанным в обвинительном заключении, нанесен ущерб почти в 1 миллиард долларов.

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