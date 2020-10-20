Рада приняла важное решение по борьбе с коронавирусом в Украине: что изменится

Во вторник, 20 октября Верховная Рада Украины приняла постановление о противодействии распространению коронавируса.
Об этом сообщают на Twitter-странице ВР.
308 депутатов проголосовали за постановление "О мерах противодействия распространению коронавирусной болезни (COVID-19) и защиты всех систем жизнедеятельности страны от негативных последствий пандемии и новых биологических угроз". Никто не был против, однако 2 депутата воздержались от голосования, а 36 не голосовали.
Народные избранники поддержали создание Национального штаба противодействию биологическим угрозам, в частности коронавирусу. Что планируется сделать:
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