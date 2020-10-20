Коронавирус Рада приняла важное решение по борьбе с коронавирусом в Украине: что изменится

2020-10-20 19:00 279

Во вторник, 20 октября Верховная Рада Украины приняла постановление о противодействии распространению коронавируса.

Об этом сообщают на Twitter-странице ВР.

308 депутатов проголосовали за постановление "О мерах противодействия распространению коронавирусной болезни (COVID-19) и защиты всех систем жизнедеятельности страны от негативных последствий пандемии и новых биологических угроз". Никто не был против, однако 2 депутата воздержались от голосования, а 36 не голосовали.

Народные избранники поддержали создание Национального штаба противодействию биологическим угрозам, в частности коронавирусу. Что планируется сделать:

бесплатное массовое тестирование на коронавирус в Украине;

увеличить зарплаты украинским медикам на 300%;

создать мобильные бригады для забора биоматериала у пациентов на дому;

создать контактную телефонную линию для людей с симптомами коронавируса и оказания помощи;

перепрофилировать больницы под отделения для лечения коронавируса;

увеличить мощности лабораторий.

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