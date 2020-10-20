Коронавирус Украинцам рассказали, как бороться с вымогательством денег за лечение COVID-19

2020-10-20 21:00 210

Главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что нужно делать в случае вымогательства денег за лечение коронавируса в стационаре государственных больниц.

Об этом он рассказал в интервью Радио Свобода.

«В случае если что-то происходит не так, надо звонить на горячую линию Национальной службы здоровья Украины (16−77) и там рассказать о своем случае. Работники Национальной службы здоровья Украины имеют свои территориальные подразделения, они рассмотрят эти случаи и решат вопросы», — рассказал Ляшко.

Главный санврач рассказал, что лечение от коронавируса в стационаре государственной больницы оплачивает государство. Сюда входит стоимость медицинских изделий и средст, а также 300% доплаты медикам.

Напомним, ранее сообщалось, что Виктор Ляшко сообщил, что препарат "Ремдесивир" закуплен и транспортируется в Украину.

Также сообщалось, что экс-министр здравоохранения, президент Всеукраинского врачебного общества и врач Олег Мусий заявил, что статистика смертности людей с COVID-19 в Украине достигла критического порога.

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