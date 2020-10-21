Мир В столице Польши из-за COVID-19 отменили все новогодние мероприятия

2020-10-21 12:41 174

В столице Польши отменили все мероприятия, связанные с празднованием Нового года, из-за эпидемии коронавируса, сообщает Onet со ссылкой на мэрию Варшавы.

"Здоровье жителей - самое главное", - отметила пресс-секретарь администрации города Каролина Галецкая и выразила надежду, что компенсировать упущенное удастся в следующем году.

При этом отмечается, что сэкономленные средства останутся в бюджете столицы.

"Без сомнения, отсутствие мероприятия приведет к тому, что часть финансов останется в кассе города", - заявила представитель властей.

Сейчас в Польше зафиксировано более 180 тысяч случаев COVID-19. По заболеваемости страна занимает десятое место в Европе и 29 - в мире.

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