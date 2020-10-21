Спорт Барселона разгромила Ференцварош Реброва, Месси установил рекорд Лиги чемпионов

2020-10-21 10:15 402

Вчера каталонская Барселона принимала Ференцварош Сергея Реброва в первом туре группового этапа Лиги чемпионов. Каталонцы разгромили соперника со счетом 5:0.

Счет в матче открыл нападающий каталонцев Лионель Месси. Аргентинец уверенно реализовал пенальти, мощно пробив в правый нижний угол ворот соперника. На 42-й минуте Ансу Фати удвоил преимущество Барселоны. На 52-й минуте хозяева забили третий гол - на этот раз отметился Коутиньо. На 68-й минуте "сине-гранатовые" остались в меньшинстве, и в их ворота был назначен пенальти, который успешно реализовал украинец Игорь Харатин. В концовке встречи за Барселону забили Педри и Усман Дембеле.

Звездный форвард Барсы Лионель Месси открыл счет в матче, реализовав пенальти на 27-й минуте поединка, тем самым установив историческое достижение Лиги чемпионов.

Аргентинец стал первым в истории турнира, кто забил в 16-ти сезонах подряд, сообщает Squawka.

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