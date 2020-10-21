Коронавирус Чтобы ускорить работу над вакциной, в Британии заразят коронавирусом 90 человек

2020-10-21 11:14 246

В Великобритании коронавирусом намеренно заразят 90 человек, чтобы проверить действие новых вакцин от коронавируса. Таким образом предполагается ускорить разработку вакцины.

Как сообщил Имперский колледж Лондона, на первом этапе проекта будет изучена возможность заражения здоровых добровольцев коронавирусом SARS-CoV-2.

В исследовании будут задействованы добровольцы в возрасте от 18 до 30 лет без предшествующей истории болезни или симптомов COVID-19, без сопутствующих заболеваний и известных неблагоприятных факторов риска, таких как болезни сердца, диабет или ожирение.

На втором этапе исследования будут инфицированы добровольцы, ранее получившие различные препараты - потенциальные вакцины от коронавируса. Целью данного эксперимента является обнаружение наименьшего количества вируса, необходимого для того, чтобы вызвать у человека развитие COVID-19. Поскольку более высокие дозы вируса могут быть связаны с более тяжелыми исходами, исследователи стремятся заразить добровольцев минимально возможной дозой, чтобы вызвать репликацию вируса, но минимизировать симптомы.

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