Коронавирус Коронавирус мутировал: Новый штамм способен передаваться на большом расстоянии

2020-10-21 13:15 210

В Норвегии обнаружена новая мутация коронавируса SARS-CoV-2, которая ранее не встречались в стране - заразиться ею легче, чем обычной формой, сообщает Verdens Gang.

Особенностью этой мутации коронавируса вируса также является его более высокая степень передачи: чтобы им заразиться, людям не нужно находиться в тесном контакте.

"По предварительным оценкам, это новый вариант вируса, который министерство здравоохранения прежде не встречало в Норвегии", - ссообщила главный врач муниципалитета Тронхейма Туве Ресстад

С новой мутацией вируса связывают вспышку заболевания в городе Тронхейм. Здесь новый тип коронавируса был обнаружен с 16 по 18 октября у восьми местных жителей.

По мнению ученых, мутировавший вирус в настоящее время называется M439K и принадлежит к генетической подгруппе коронавируса под названием B.1.5. У него более короткие шипы - выросты, с помощью которых вирус прикрепляется к клетке и заражает ее.

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