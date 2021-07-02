Коронавирус Коронавирус начал мутировать почти в десять раз быстрее, - эксперты ВОЗ

2021-07-02 19:28

В геноме коронавируса за последние три месяца возникло 20 мутаций, тогда как ранее один штамм появлялся в течение месяца.

"Если раньше, в первый год пандемии, в течение месяца возникала одна мутация, то сейчас за последние три месяца появилось 20 мутаций, и это вызывает обеспокоенность", - сообщила епидемиолог ВОЗ Наталья Виноград в комментарии Укринформу.

По ее мнению со временем вирус должен ослабить свои патогенные свойства, как это произошло с натуральной оспой или легочной чумой. Но пока что происходит становление пандемического варианта.

"Этот процесс проходит по определенной кривой. Сначала вирус агрессивен, набирает потенциал, накапливает себя до определенной биомассы, далее закрепляется и только потом происходит спад патогенных свойств", - сказала Виноград, добавив, что о последней фазе еще рано говорить.