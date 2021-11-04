Коронавирус Ученые предупредили о "сценарии судного дня" - коронавирус может мутировать настолько, что ...

2021-11-04 14:50

США, Великобритания, Португалия и Индия могут выйти из пандемии коронавируса уже в следующем году. Такие прогнозы опубликовало агентство Reuters со ссылкой на опрос ряда известных эпидемиологов.

По словам ученых, упомянутые страны будут иметь определенное сочетание высокого уровня вакцинации и естественного иммунитета среди людей, заразившихся коронавирусом. В этих государствах COVID, вероятно, станет еще одной сезонной болезнью.

"Мы считаем, что в период с сегодняшнего дня до конца 2022 года наступит момент, когда мы получим контроль над этим вирусом, когда мы сможем значительно снизить тяжелые заболевания и смертность", - цитирует издание главного эпидемиолога Всемирной организации здравоохранения Марию Ван Керкхове.

При этом специалисты предупреждают, что коронавирус COVID-19 еще много лет будет одной из главных причин смертности населения планеты. По мнению одной части ученых, он будет вести себя, как корь: вызывать вспышки в группах населения с низким уровнем вакцинации. По мнению другой, COVID-19 станет больше похожим на грипп.

"Никто не исключает полностью того, что некоторые называют "сценарием судного дня", при котором вирус мутирует до такой степени, что будет ускользать от с трудом завоеванного иммунитета", - озвучили эксперты худший из сценариев.