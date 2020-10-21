Мир Илон Маск раскрыл планы строительства города на Марсе

2020-10-21 19:30 255

Американский предприниматель Илон Маск раскрыл планы по строительству на Марсе города, который полностью будет независим от планеты Земля.

Об этом пишет The Independent.

"Очень помогает, когда имеешь цель - создание самостоятельного города на Марсе. Не только несколько человек на одной базе, а настоящий независимый город", - сказал Маск.

Сейчас разрабатываются различные проекты жилья на Марсе. По мнению Маска, их нужно завершить еще до начала чрезвычайного происшествия или катаклизма на Земле. Такими как, по мнению Маска, столкновение Земли с кометой, сверхмощное извержение вулкана или "ядерный Армаггедон".

"Цивилизация на Земле не выглядит слишком сильной. Сейчас она выглядит немного шаткой", - говорит Маск.

По словам гендиректора SpaceX, космический корабль Starship может отправиться без людей на борту на красную планету уже в начале 2024 года.

Отмечается, что Маск уже ранее озвучивал планы по колонизации других планет, а также заявлял о своих намерениях совершить путешествие на Марс.

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