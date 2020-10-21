Коронавирус Беда настигла экс-спикера Литвина: что известно о его состоянии

2020-10-21 20:00 315

 

64-летний Владимир Литвин, который дважды занимал пост спикера Верховной Рады Украины, заразился китайским вирусом

Об этом он сам написал на своей странице в социальной сети Фейсбук.

«Сосредоточившись на помощи землякам в противодействии коронавирусу, сам получил положительный тест на «ковид». Берегите себя, своих родных и близких. Всем – здоровья и никаких коронавирусов», – говорится в сообщении.

Ранее Литвин озвучил свои предположения о будущем страны. По его словам, все идет к тому, что Украина попросту исчезнет как страна.

«Если он (конфликт на Донбассе – ред.) не завершится за пять лет первой каденции президента (Зеленского - ред.), то, я думаю, тогда можно сказать, что Украины не будет. Это жестокие реалии, которые нельзя не замечать», – заявил экс-спикер ВР в эфире телеканала NewsOne.

Кроме того, бывший политик подчернул, что нужен диалог между сторонами конфликта:

«Эту проблему нужно решить как можно быстрее. Для этого нужно осмелиться говорить со всеми теми, от кого зависит решение этой проблемы. А демонстрировать то, что тут я разговаривать буду, а тут не буду, то это значит пролонгировать конфликт».

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