Мир Карабах. Пашинян заявил о невозможности дипломатического решения и призвал армян к оружию

2020-10-21 21:30 156

 

Премьер Армении призвал мэров, глав сел и общин организовывать добровольческие отряды, которые будут находиться в подчинении Генштаба ВС

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что конфликт вокруг Нагорного Карабаха с этого момента не будет иметь дипломатического решения, и призвал местные власти в стране формировать добровольческие отряды. Об этом он сказал в своем видеообращении на армянском языке в Facebook, сообщает Радио Свобода.

Карабахский вопрос, по крайней мере, на этом этапе и начиная с этого этапа еще долгое время, по сути, не будет иметь дипломатического решения, и все надежды, предложения, размышления о том, что надо найти дипломатическое решение, следует считать законченными, передает издание слова Пашиняна.

"Мы много раз говорили, что готовы решить этот вопрос путем компромиссов. Но с чем мы согласны или могли быть согласны, с тем Азербайджан уже не согласен. Это показывает, что вообще бессмысленно говорить о каком-либо дипломатическом решении, по крайней мере, на данном этапе", – отметил он.

Премьер призвал "взять оружие в руки и отправиться на защиту Родины".

"Независимо от того, что произойдет, нужно бороться за права нашего народа. Сегодня в контексте вышеупомянутой позиции Азербайджана бороться за права нашего народа означает, в первую очередь, взять в руки оружие и отправиться на защиту Родины", – сказал Пашинян.

Он отметил, что в случае эффективной организации этого процесса Армения в конце концов сможет добиться приемлемого для нее дипломатического решения. "По сути, Азербайджан сегодня говорит, что не согласен ни на что, кроме капитуляции Карабаха", – сказал премьер.

Пашинян призвал мэров, глав сел и общин организовывать добровольческие отряды, которые будут находиться в подчинении Генштаба ВС.

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