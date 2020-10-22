Коронавирус После Нового года начнутся испытания украинской вакцины на людях

2020-10-22 12:43 201

Испытания на людях украинской вакцины от коронавируса планируется начать через три месяца.

Как сообщил один из разработчиков вакцины, профессор, доктор медицинских наук Михаил Фаворов в интервью РБК-Украина, клиническая фаза будет проходить в несколько этапов с привлечением добровольцев, после чего будут сделаны выводы о безопасности и эффективности препарата.

Испытания препарата на животных прошли успешно.

"Если наши ожидания сбудутся и действительно выбранный производитель будет готов к производству по международному стандарту - я думаю, что через три месяца мы получим готовность для первой фазы", - сказал Фаворов.

После обсуждения с правительством перехода к клинической фазе, документация о разработке вакцины будет передана во Всемирную организацию здравоохранения.

"На сегодня, поскольку мы получили только доклиническую фазу, решение правительством Украины не принято, какие-то специальные обсуждения не проводились. Но как только будет выбрана площадка - несомненно, вся документация будет представлена в ВОЗ", - заявил он.

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