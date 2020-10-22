Коронавирус В Украине впервые выявили более 7 тысяч новых случаев covid-19 за сутки

2020-10-22 12:16 234

В Украине за минувшие сутки выявили 7 053 новых случая коронавируса, что является новым антирекордом.

Согласно обновленным данным Совета нацбезопасности и обороны, всего с начала пандемии в Украине подтвердили уже 322 879 случаев коронавируса. Умерли от COVID-19 уже 6 043 человек, в том числе 113 за минувшие сутки.

Больше всего новых случаев заражения китайским коронавирусом нового типа за минувшие 24 часа подтвердили в Киеве (631), Харьковской (627), Одесской (600), Хмельницкой (381) и Днепропетровской (363) областях.

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