Коронавирус В Минздраве назвали цену разработки украинской вакцины от Covid-19 и когда она будет готова

2020-10-22 20:30 276

 

Министр здравоохранения Украины Максим Степанов, который сообщил о завершении доклинических испытаний украинской вакцины от Covid-19, рассказал, сколько будет стоить ее финансирование.

Об этом он заявил во время брифинга в четверг, 22 октября.

"Мы считаем, что такое событие, как прохождение доклинической фазы и появление кандидата на вакцину - она абсолютно уникальна, такой в мире нет. Финансирование в полном объеме мы профинансируем со стороны государства. И президент страны на этом настаивает, что нам это надо. Это будет стоить, если перевести в гривны, более 100-150 миллионов гривен", - сказал Степанов.

Кроме того, президент компании "DiaPrep System Inc" Михаил Фаворов рассказал, когда украинская вакцина будет полностью готова. По его словам, все фазы испытаний будут завершены от 9 месяцев до года.

"Мы можем рассчитывать, если все пойдет абсолютно ладно, ни разу не пропадет электричество, но это девять месяцев. Реально - год. потому что эти процессы нельзя ускорять. Надо провести все фазы", - заявил Фаворов.

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