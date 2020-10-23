Мир Обама впервые публично поддержал в президентской гонке Джо Байдена

2020-10-23 14:46 153

Экс-президент США Барак Обама впервые за время президентской гонки лично выступил на митинге в поддержку кандидата-демократа Джо Байдена.

Как передает FoxNews, встреча со сторонниками Байдена состоялась в Филадельфии штата Пенсильвания - одном из штатов, результаты голосования в котором наиболее повлияют на итоги предстоящих выборов.

"Я люблю приезжать в Пенсильванию. Вы дважды поддержали меня, и сегодня я вернулся, чтобы попросить вас помочь, чтобы Белый дом достался Джо Байдену и Камале Харрис", - сказал Обама.

Напомним, всеобщие выборы в США пройдут 3 ноября. На них будут избираться президент, вице-президент, все 435 членов Палаты представителей, треть Сената Конгресса, а также губернаторы 13 штатов и территорий.

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