Коронавирус Первая эффективная и безопасная вакцина не будет готова раньше, чем к весне 2021, - эксперт

2020-10-23 20:34 246

Несмотря на усилия по уничтожению нового коронавируса, сделать это не получится и он превратится в сезонное заболевание вроде гриппа, сообщает CNBC.

"Представление о том, что ковид получится уничтожить повсеместно, не верно, потому что он вернется", - заявил главный научный советник Великобритании Патрик Валланс на заседании Стратегического комитета по нацибезопасности в Лондоне.

Он напомнил, что медицине удалось избавиться с помощью эффективных вакцин только от одного заболевания - оспы.

"Мы не можем быть уверены, но я думаю, маловероятно, что мы получим действительно стерилизующую вакцину, то есть то, что полностью остановит инфекцию, - заявил он. - И, возможно, эта болезнь будет циркулировать и станет эндемичной. Это мой прогноз".

При этом он сомневается, что первая вакцина, предназначенная для широкомасштабного применения, будет готова раньше, чем к весне 2021. Исторически создание вакцины с нуля занимало в среднем десять лет и никогда еще сроки не сокращались меньше, чем до пяти, подчеркнул Валланс.

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