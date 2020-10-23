Мир Война в Нагорном Карабахе: Азербайджан нанес серию мощных ракетных ударов

2020-10-23 11:43 270

Тяжелые бои в Нагорном Карабахе продолжались всю минувшую ночь, передает информагентство РБК-Украина со ссылкой на министерство обороны Азербайджана.

Бои велись на Агдеринском, Физули-Гадрут-Джебраильском и Губадлинском направлениях. В результате нанесены удары по подразделениям армянских вооруженных сил, разрушены несколько опорных пунктов и захвачены важные территории и высоты.

"В настоящее время бои продолжаются на всей протяженности фронта", - сообщили в Минобороны Азербайджана.

В свою очередь, в армии Нагорного Карабаха заявили, что азербайджанские военные нанесли удары из ракетных систем залпового огня Смерч по селам Мартунинского района.

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