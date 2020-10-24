Коронавирус видео Названы 4 сценария борьбы с Covid-19 в Украине: чего ждать в худшем случае

2020-10-24 12:30 333

В Министерстве здравоохранения разработали четыре сценария развития событий при распространении коронавируса в Украине. По словам главы Минздрава Максима Степанова, ситуация в Украине сейчас соответствует первому уровню действий в зависимости от темпов распространения коронавируса.

Об этом он сообщил во время брифинга в пятницу, 23 октября.

Степанов назвал меры, которые будут приниматься в соответствии с развитием событий по четырем сценариям.

"Мы разрабатывали различные сценарии развития событий. В том числе и рост количества больных, и реагирование системы здравоохранения... Есть четыре уровня, которые мы для себя рассчитали. Первый уровень - это там, где мы находимся сейчас, 8 тысяч больных в сутки. На этом уровне мы продолжаем увеличивать количество коек, продолжаем готовиться к росту числа больных. Наращиваем количество тестирований, обеспечиваем более эффективный процесс лечения ", - сказал Степанов.

По словам главы Минздрава, следующий уровень и переход к сценарию высшего уровня будет тогда, когда в Украине увеличится количество больных в 10 тысяч в день. При таком развитии событий в заведениях здравоохранения нужно ввести в действие практически все 52 тысячи коек, а в некоторых регионах перейдут к развертыванию мобильных, полевых госпиталей.

"Ситуация такова, что мы можем перейти к этому действию. Сейчас мы просчитываем, смотрим, чтобы система была готова к такому вызову", - сказал Степанов.

Следующий уровень - третий - это до 15 тысячи больных в сутки, при нем в стране будет введен полный перечень ограничений, которые соответствуют "красному" уровню эпидбезопасности.

Четвертый уровень будет введен, когда ежесуточно будут выявлять до 20 тысяч больных в сутки. При таком сценарии заполненность коечного фонда может составлять до 100%.

"В таком случае мы вынуждены будем вводить так называемые протоколы выбора. Когда врачи вынуждены будут выбирать, кому предоставлять медицинскую помощь именно в стационарных условиях. Я не хочу никого пугать, но Минздрав проводит максимально открытую политику. И я уверен, вы должны знать весь спектр действий, которые мы делаем сейчас и будем делать дальше. Я верю, что мы не должны оказаться на четвертом уровне", - сказал Степанов.

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