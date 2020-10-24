Коронавирус В Украине третий день свыше 7000 случаев COVID-19

2020-10-24 14:00 291

Сейчас коронавирусом болеют свыше 190 тысяч украинцев. За последние сутки их количество выросло почти на 5 тысяч.

В Украине за минувшие сутки выявили 7 014 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, что существенно ниже вчерашнего рекордного показателя. Об этом сообщает Министерство здравоохранения в cубботу, 24 октября.

Так, за последние 24 часа больше всего больных обнаружили в Киеве (+560), Харьковской области (+520), Житомирской области (+484), Львовской области (+469) и Одесской области (+363).

Общее количество заболевших с начала пандемии достигло 337 410.

При этом за сутки скончались еще 125 человек, а общее число жертв достигло 6 289.

За сутки выздоровели 2 177 человек. За все время количество выздоровевших пациентов достигло 139 755.

Сейчас коронавирусом болеют 191 336 украинцев. За последние сутки их количество выросло на 4 712.

Количество случаев COVID-19 в регионах Украины:

Винницкая обл - 9081 (+158)

Волынская обл - 12009 (+217)

Днепропетровская обл - 12685 (+305)

Донецкая обл - 8410 (250)

Житомирская обл - 11748 (+484)

Закарпатская обл - 12801 (260)

Запорожская обл - 7792 (+297)

Ивано-Франковская обл - 17984 (+279)

Кировоградская обл - 1955 (+97)

Киев - 33695 (+560)

Киевская обл - 14247 (+289)

Львовская обл - 26868 (+469)

Луганская обл - 3083 (+98)

Николаевская обл - 6790 (+188)

Одесская обл - 21491 (+363)

Полтавская обл - 7694 (+162)

Ровенская обл - 17257 (+272)

Сумская обл - 10112 (+224)

Тернопольская обл - 18849 (+236)

Харьковская обл - 32112 (+520)

Херсонская обл - 3061 (+110)

Хмельницкая обл - 12863 (+450)

Черновицкая обл - 19116 (+305)

Черкасская обл - 7921 (+217)

Черниговская обл - 7786 (+204)

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