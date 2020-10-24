В Украине третий день свыше 7000 случаев COVID-19

Сейчас коронавирусом болеют свыше 190 тысяч украинцев. За последние сутки их количество выросло почти на 5 тысяч.
В Украине за минувшие сутки выявили 7 014 новых случаев заражения коронавирусом COVID-19, что существенно ниже вчерашнего рекордного показателя. Об этом сообщает Министерство здравоохранения в cубботу, 24 октября.
Так, за последние 24 часа больше всего больных обнаружили в Киеве (+560), Харьковской области (+520), Житомирской области (+484), Львовской области (+469) и Одесской области (+363).
Общее количество заболевших с начала пандемии достигло 337 410.
При этом за сутки скончались еще 125 человек, а общее число жертв достигло 6 289.
За сутки выздоровели 2 177 человек. За все время количество выздоровевших пациентов достигло 139 755.
Сейчас коронавирусом болеют 191 336 украинцев. За последние сутки их количество выросло на 4 712.
Количество случаев COVID-19 в регионах Украины:
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