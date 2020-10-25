Коронавирус В Украине коронавирус убил больше 100 человек за сутки: статистика на 25 октября

2020-10-25 12:30 195

За минувшие сутки в Украине подтверждено 6 088 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Всего по состоянию на утро воскресенья, 25 октября, в стране зафиксировано 343 498 больных Covid-19.

Об этом сообщает сайт СНБО.

Всего с начала пандемии Covid-19 убил 6 391 жителя страны. За минувшие сутки от осложнений коронавирусной инфекции умерло 102 украинца.

В то же время вылечились от коронавируса 139 755 украинцев. За минувшие сутки выздоровление подтверждено у 1 753 людей.

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