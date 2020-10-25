Политика Местные выборы 2020 стартовали: когда и где смотреть экзитполы

2020-10-25 16:15 414

В воскресенье, 25 октября, в Украине пройдут местные выборы, избирательные участки будут работать с 08:00 до 20:00. После их закрытия будет обнародован ряд экзитполов, которые будут проводится в Киеве и других городах Украины.

Экзитпол студии Савика Шустера

Результаты экзитпола, проведенного в рамках совместного проекта студии Савика Шустера и телеканала "Украина 24", будут объявлены в 20:01 в программе "Ночь выборов с Савиком Шустером" на "Украина 24". Опрос будет проведен в 12 городах Украины: Киеве, Харькове, Одессе, Львове, Днепре, Мариуполе, Кривом Роге, Черновцах, Ужгороде, Николаеве,

Виннице и Черкассах.

Будут названы имена победивших мэров, города, где будет проходить второй тур, и партии, которые преодолеют 5-процентный барьер. Предельная погрешность выборки – 1,6% с доверительной вероятностью 95%.

Экзитпол социологической группы "Рейтинг"

Результаты будут обнародованы на сайте и в соцсетях "Рейтинга". Возможно проведения пресс-конференции.

Города, в которых будут проходить опросы не называются.

Экзитпол телеканала Z в Запорожье

Результаты опроса, который проведет муниципальный телеканал Z в партнерстве со всеукраинской консалтинговой группой "Социум" будут объявлены в 20:01 в рамках телемарафона "Выбор Запорожья" в прямом эфире телеканала Z. Экзитпол будет организован на выходе из 100 избирательных участков в разных районах города.

Экзитпол КИУ в Виннице

Результаты экзитпола, который Комитет избирателей Украины проведет в Виннице совместно с ОО "СоцИнфо",планируют объявить в 21:00 во время брифинга в Винницком пресс-клубе. Опрос будет проведен на трех участках во всех шести округах города.

Экзитпол социологического агентства Famа во Львове

Предварительные результаты опроса, который проведет на территории Львовской агентство Famа по выборам мэра и городского совета, будут обнародованы в формате пресс-конференции после закрытия участков в 20.00, окончательные – ближе к полуночи или даже утром 26 октября.

Экзитпол агентства новостей Firtka в Ивано-Франковске

Результаты опроса, которые проведет новостное агентство Firtka относительно выборов в Ивано-Франковский областной совет, будут обнародованы после 20:00.

Экзитпол Info Sapiens и PGR Consulting Group LLC в Черновцах

Объявление результатов экзитпола консалтинговой компании PGR Consulting Group LLC и исследовательского агентства Info Sapiens на выборах в Черновцах, состоится в 20:00 в пресс-центре информагентства "Українські новини".

Экзитпол ОО "Агентство социальных исследований" в Житомире

Время обнародования результатов опроса, который проведет ОО "Агентство социальных исследований" в Житомире, пока неизвестно.

Напомним, что официальные результаты голосования на местных выборах ЦИК должна сообщить до 6 ноября.

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