Политика Опубликованы первые данные экзитполов в Киеве

2020-10-25 20:27 291

 

Во второй тур выборов мэра Киева могут выйти действующий мэр Киева Виталий Кличко и Александр Попов.

В Украине в воскресенье, 25 октября, прошли местные выборы. Поступили первые результаты экзитполов, проведенных на местных выборах в Киеве.

По данным социологической группы Рейтинг, Виталий Кличко набирает 47,8% голосов избирателей. На втором месте кандидат от Оппозиционной платформы - За жизнь Александр Попов - 8,6% голосов.

На третьем месте Сергей Притула от партии Голос - 8,3% избирателей. Ирина Верещук от Слуги народа набрала 8%. Алексей Кучеренко от Батькивщины - 6%.

У остальных кандидатов - менее 5% голосов избирателей.

Таким образом, во второй тур выборов мэра Киева могут выйти Виталий Кличко и Александр Попов.

На местных выборах этого года большинство крупных социологических компаний не проводили экзитполы по всей Украине.

Напомним, в Украине стартовали местные выборы. Избирательные участки открылись в 8:00 и будут работать до 20:00.

Также сообщалось, что правоохранители зарегистрировали 2,4 тысяч сообщений о нарушениях во время проведения местных выборов в Украине.

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