Политика Результаты экзит-полов: Кто побеждает на выборах в Киеве, Львове, Одессе и других городах Украины

2020-10-25 22:03 243

В Украине в воскресенье, 25 октября, состоялись местные выборы. В 20:00 избирательные участки закрылись и голосование завершилось.

Центральная избирательная комиссия накануне предупредила, что подсчет голосов может быть длительным. Тем не менее предварительные результаты волеизъявления украинцев можно узнать из экзит-полов, которые в этот день провели ряд компаний.

Кто побеждает на выборах городского главы в областных центрах Украины и какие партии проходят в горсоветы: материал обновляется.

Винница

Организаторы: Комитет избирателей Украины и ОО "СоцИнфо".

Выборы городского главы: Сергей Моргунов – 68,9%, Сергей Кудлаенко – 13,2%, Сергей Борзов – 7,4%.

Выборы партий в Винницкий горсовет: "Украинская стратегия Гройсмана" – 54%, "Европейская солидарность" – 13,1%, "Слуга народа" – 8,5%, "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 5,3%, "Батькивщина" – 5%.

Выборы партий в Винницкий облсовет: "Украинская стратегия Гройсмана" – 53,9%, "Европейская солидарность" – 16,2%, "Слуга народа" – 9,2%, ВО "Батькивщина" – 6,4%, "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 5,9%.

Днепр

Организаторы: "Савик Шустер студия", телеканал "Украина 24" и социологическая компания Liberty Report.

Выборы городского главы: Борис Филатов – 44,47%, Загид Краснов – 14,44%, Александр Вилкул – 11,27%.

Выборы партий в Днепровский горсовет: "Пропозиция" – 28,33%, "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 17,15%, "Слуга народа" – 15,21%, "Громадська сила" – 10,44%, "Европейская солидарность" – 7,50%, Блок Вилкула "Украинская перспектива" – 5,24%.

Запорожье

Организаторы: телеканал Z и Всеукраинская консалтинговая группа "Социум".

Выборы городского главы: Владимир Буряк – 60,6%, Виталий Тишечко – 14,8%, Валерий Прозапас – 11,4%, Виталий Рябцев – 3,6%.

Выборы партий в Запорожский горсовет: партия Владимира Буряка – 25,2%, "Слуга народа" – 18,9%, "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 14,8%, "Европейская солидарность" – 13,4%.

Выборы партий в Запорожский облсовет: партия Владимира Буряка – 24,4%, "Слуга народа" – 19,6%, "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 15,5%, "Европейская солидарность" – 13,5%.

Ивано-Франковск

Организаторы: агентство новостей Firtka.

Выборы городского главы: Руслан Марцинкив – 86,1%, Петр Шкутяк – 6,9%, Наталья Сербин – 3,9%.

Выборы партий в Ивано-Франковский горсовет: "Свобода" – 66,29%, "Европейская солидарность" – 16,76%. близка к проходному барьеру ВО "Батькивщина" – 4,76%.

Выборы партий в Ивано-Франковский облсовет: "Свобода" – 23,45%, "За майбутнє" – 17,75%, "Европейская солидарность" – 15,52%, ВО "Батькивщина" – 13,67%, "Слуга народа" – 12,37%, "Платформа общин" – чуть более 5%.

Киев

Организаторы: социологическая группа "Рейтинг".

Выборы городского главы: Виталий Кличко – 47,8%, Александр Попов – 8,6%, Сергей Притула – 8,3%.

Выборы партий в Киевский горсовет: "УДАР" Виталия Кличко – 21,3%, "Европейская солидарность" – 18%, "Слуга народа" – 9,5%, "Голос" – 7,2%, "Единство Александра Омельченко" – 6,8%, "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 6,7%, ВО "Батькивщина" – 6,6%.

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Организаторы: "Савик Шустер студия", телеканал "Украина 24" и социологическая компания Liberty Report.

Выборы городского главы: Виталий Кличко – 45,93%, Александр Попов – 9,62%, Ирина Верещук – 8,53%.

Выборы партий в Киевский горсовет: "УДАР" Виталия Кличко – 19,74%, "Европейская солидарность" – 17,76%, "Слуга народа" – 10,28%, ВО "Батькивщина" – 8,61%, "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 7,77%, "Единство Александра Омельченко" – 5,94%, "Голос" – 5,65%.

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Организаторы: Info Sapiens и "Українські Новини".

Выборы городского главы: Виталий Кличко – 47,8%, Александр Попов – 8,6%, Сергей Притула – 8,3%, Ирина Верещук – 8%, Алексей Кучеренко – 6,3%.

Львов

Организаторы: "Савик Шустер студия", телеканал "Украина 24" и социологическая компания Liberty Report.

Выборы городского главы: Андрей Садовый – 41,12%, Олег Синютка – 27, 38%, Руслан Кошулинский – 9,98%.

Выборы партий во Львовский горсовет: "Европейская солидарность" – 30,74%, "Самопомощь" – 24,12%, "Голос" – 9,78%, ВО "Свобода" – 7,52%, "Варта" – 5,06%.

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Организаторы: социологическое агентство Famа.

Выборы городского главы: Андрей Садовый – 38%, Олег Синютка – 28%, Руслан Кошулинский – 9,8%.

Выборы партий во Львовский горсовет: "Европейская солидарность" – 27,7%, "Самопомощь" – 20,8%, "Голос" – 11,9%, "Варта" – 5,6%, "Свобода" – 6,4%, "Слуга народа" – 5%, "Украинская галицкая партия" – 5%.

Одесса

Организаторы: "Савик Шустер студия", телеканал "Украина 24" и социологическая компания Liberty Report.

Выборы городского главы: Геннадий Труханов – 34,40%, Николай Скорик – 17,93%, Олег Филимонов – 13,75%.

Выборы партий в Одесский горсовет: "Доверяй делам" – 23,77%, "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 22,38%, "Слуга народа" – 15,95%, "Европейская солидарность" – 12,72%, "Партия Шария" – 7,63%.

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Организаторы: Киевский международный институт социологии (КМИС).

Выборы городского головы: Геннадий Труханов – 34,6%, Николай Скорик – 17,7%, Олег Филимонов – 15,5%.

Выборы партий в Одесский горсовет: "Доверяй делам" – 24,4%, "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 20,9%, "Слуга народа" – 18%, "Европейская солидарность" – 12,3%, "Партия Шария" – 9,3%.

Выборы партий в Одесский облсовет: "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 21,4%, "Доверяй делам" – 21,3%, "Слуга народа" – 18,9%, "Европейская солидарность" – 13,6%, "Партия Шария" – 9,6%.

Харьков

Организаторы: "Савик Шустер студия", телеканал "Украина 24" и социологическая компания Liberty Report.

Выборы городского главы: Геннадий Кернес – 57,90%, Александр Фельдман – 12,12%, Алексей Кучер – 11,98%.

Выборы партий в Харьковский горсовет: "Блок Кернеса – Успешный Харьков!" – 39,52%, "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 16,99%, "Слуга народа" – 12,39%, "Европейская солидарность" – 9,17%, "Партия Шария" – 6,41%, "Блок Светличной – Вместе!" – 5,42%.

Черкассы

Организаторы: "Савик Шустер студия", телеканал "Украина 24" и социологическая компания Liberty Report.

Выборы городского главы: Анатолий Бондаренко – 32,66%, Виктор Евпак – 19,8%, Виталий Ильченко – 17,8%.

Выборы партий в Черкасский горсовет: "Слуга народа" – 20,68%, "За майбутнє" – 13,32%, "Голос" – 12,05%, "Европейская солидарность" – 10,92%, "Черкащани" – 8,7%, "Оппозиционная платформа – За жизнь" – 5,7%.

Черновцы

Организаторы: Info Sapiens и PGR Consulting Group LLC.

Выборы городского главы: Кличук Роман – 27,5%, Михайлишин Виталий – 21,1%, Алексей Каспрук – 17,8%.

Выборы партий в Черновицкий горсовет: "Единая альтернатива" – 22,6%, "Слуга народа" – 13%, "Команда Михайлишина" – 11,2%, "Европейская солидарность" – 10,6%, "Пропозиция" – 10,6%, Общественное движение "Народный контроль" – 5,6%.

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