Коронавирус За сутки в Украине выявлено 5 426 новых случаев заражения коронавирусом - данные по областям

2020-10-26 13:16 204

За время пандемии в Украине выявлено уже 348 924 случаев коронавируса. За минувшие сутки медики зафиксировали 5426 новых фактов заражения. Как сообщает Минздрав, выздоровели уже 142 537 украинцев (накануне - 1029), а скончались 6464 человек (за сутки - 73).

Ситуация с коронавирусной инфекцией в областях Украины:

  • Винницкая обл - 9401 (+157)
  • Волынская обл - 12403 (+181)
  • Днепропетровская обл - 13144 (+228)
  • Донецкая обл - 8701 (+193)*
  • Житомирская обл - 12533 ​​(+345)
  • Закарпатская обл - 13144 (+172)
  • Запорожская обл - 8132 (+160)
  • Ивано-Франковская обл - 18590 (+298)
  • Кировоградская обл - 2114 (+86)
  • Киев - 34362 (+308)
  • Киевская обл - 14845 (+301)
  • Львовская обл - 27608 (+335)
  • Луганская обл - 3233 (+64)*
  • Николаевская обл - 7069 (+134)
  • Одесская обл - 22179 (+348)
  • Полтавская обл - 8056 (+180)
  • Ровенская обл - 17730 (+261)
  • Сумская обл - 10605 (+202)
  • Тернопольская обл - 19261 (+211)
  • Харьковская обл - 33250 (+478)
  • Херсонская обл - 3236 (+95)
  • Хмельницкая обл - 13482 (+182)
  • Черновицкая обл - 19728 (+323)
  • Черкасская обл - 8147 (+113)
  • Черниговская обл - 7971 (+71)

*Точных данных с временно неподконтрольных территорий Донбасса пока нет

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