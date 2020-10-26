Школы в красных зонах Киевской области перейдут на дистанционное обучение

После осенних каникул большинство школ Киевщины может перейти на дистанционную форму работы. Это относится к учреждениям в красной зоне.
В Киевской области школы, находящиеся в красных зонах, будут переведены на дистанционную форму обучения. Произойдет это после осенних каникул. Всего в области 703 школы. Об этом сообщил глава Киевской облгосадминистрации Василий Володин.
Он подчеркнул, что сейчас в школах региона продолжаются осенние каникулы.
"Вернутся ли дети учиться после отдыха, зависит от уровня эпидемической ситуации. Зато уже известно, что школы в красных зонах будут переведены на дистанционную форму работы", - заявил Володин.
Такое решение было принято членами территориальных комиссий по вопросам ТЭБ и ЧС из-за выявления случаев заболевания коронавирусом среди детей и сотрудников.
При этом учреждения дошкольного образования свою работу не прекращают, за исключением 14 детских садиков, которые были закрыты на карантин.
Отмечается, что по состоянию на 23 октября в Киевской области хуже всего ситуация с заболеванием COVID-19 в Бориспольском и Обуховском районах (красная зона). Остальные районы, за исключением Славутича и Ставищенского района, находятся в оранжевой и желтой зонах.
Ранее мы писали, что Украине в самоизоляции более 83 тысяч школьников.
Также сообщалось, что в ВОЗ сообщили о спаде COVID-19. Суточный прирост заражений коронавирусом по всему миру снизился до 438 633 после субботнего антирекорда.
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