Коронавирус Школы в красных зонах Киевской области перейдут на дистанционное обучение

2020-10-26 17:00 177

 

После осенних каникул большинство школ Киевщины может перейти на дистанционную форму работы. Это относится к учреждениям в красной зоне.

В Киевской области школы, находящиеся в красных зонах, будут переведены на дистанционную форму обучения. Произойдет это после осенних каникул. Всего в области 703 школы. Об этом сообщил глава Киевской облгосадминистрации Василий Володин.

Он подчеркнул, что сейчас в школах региона продолжаются осенние каникулы.

"Вернутся ли дети учиться после отдыха, зависит от уровня эпидемической ситуации. Зато уже известно, что школы в красных зонах будут переведены на дистанционную форму работы", - заявил Володин.

Такое решение было принято членами территориальных комиссий по вопросам ТЭБ и ЧС из-за выявления случаев заболевания коронавирусом среди детей и сотрудников.

При этом учреждения дошкольного образования свою работу не прекращают, за исключением 14 детских садиков, которые были закрыты на карантин.

Отмечается, что по состоянию на 23 октября в Киевской области хуже всего ситуация с заболеванием COVID-19 в Бориспольском и Обуховском районах (красная зона). Остальные районы, за исключением Славутича и Ставищенского района, находятся в оранжевой и желтой зонах.

Ранее мы писали, что Украине в самоизоляции более 83 тысяч школьников.

Также сообщалось, что в ВОЗ сообщили о спаде COVID-19. Суточный прирост заражений коронавирусом по всему миру снизился до 438 633 после субботнего антирекорда.

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