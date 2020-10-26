Мир фото + видео Хватают даже школьников, бросают в автозаки: в Минске идут жесткие задержани

2020-10-26 21:30 189

В понедельник, 26 октября, в Беларуси началась общенациональная забастовка. В центре Минска силовики задерживают протестующих студентов. Появилась информация, что, возможно, были задержаны даже школьники.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Карточный Домик: Европа".

Отмечается, что ОМОН начал задержания на проспекте Независимости в районе Белорусского национального технического университета. Большинству протестующих удалось убежать, но несколько человек посадили в автозаки.

По данным белорусских правозащитников, с утра 26 октября на протестах задержаны уже 42 человека.

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