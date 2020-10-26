Мир Путин пригрозил Европе крылатыми ракетами в случае размещения вооружений на западе

2020-10-26 17:30 177

Президент РФ Владимир Путин заявил, что он готов не разворачивать на европейской части территории страны крылатые ракеты только в том случае, если страны НАТО не будут размещать в Европе вооружения, ранее запрещенные по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

Соответствующее заявление Путин сделал на фоне прекращения действия Договора о РСМД, сообщает пресс-служба Кремля.

"Считаем выход США из Договора о РСМД, в результате чего он прекратил свое действие, серьезной ошибкой, которая усиливает риски развязывания гонки ракетных вооружений, роста конфронтационного потенциала и скатывания к неконтролируемой эскалации. С учетом неослабевающей напряженности по линии Россия‒НАТО очевидны новые угрозы для общеевропейской безопасности", - заявил российский президент.

При этом Путин готов не размещать крылатые ракеты на европейской части России только при одном условии.

"Российская Федерация тем не менее готова в духе доброй воли и дальше не предпринимать развертывания на европейской части территории страны ракет 9М729, но только при условии встречных шагов со стороны стран НАТО, исключающих размещение в Европе вооружений, ранее запрещенных по Договору о РСМД", - заявил президент РФ.

Напомним, в прошлом году США решили выйти из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, обвинив Россию в его нарушении. Кремль тогда отверг эти обвинения.

Также недавно стало известно, что США не будут вводить мораторий на размещение ракет средней и малой дальности в Европе.

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