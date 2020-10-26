Коронавирус Назван срок появления американской вакцины от COVID-19

2020-10-26 18:00 144

 

Директор Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи назвал срок появления вакцины от коронавируса, над которой работают американские ученые. Она может появиться до конца текущего года, пишет BBC.

По словам Фаучи, вакцина может появиться до конца 2020 года, если будет подтверждено, что она "безопасна и эффективна".

Для широкого применения, добавил специалист, потребуется "несколько месяцев в 2021 году".

Энтони Фаучи также подчеркнул, что появление вакцины от коронавируса не отменит необходимости соблюдать меры по защите от инфекции в течение значительного времени.

До этого стало известно, что Зеленский готов опробовать на себе украинскую COVID-вакцину.

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