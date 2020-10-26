Коронавирус Украинская вакцина уничтожила COVID-19 на живых клетках человека – Степанов

2020-10-26 22:00 135

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что украинская вакцина от коронавируса успешно прошла новое исследование. Вакцина уничтожила COVID-19 на живых клетках человека.

Украинская вакцина уничтожила коронавирус на живых клетках человека. Об этом на онлайн-брифинге в понедельник, 26 октября, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Этот препарат кандидат на вакцину. Ученые получили достаточно стойкий результат относительно выработки антител организмом. Более того, этот кандидат на вакцину показал полную нейтрализацию вируса уже на живых клетках человека", - сказал Степанов.

В то же время министр отметил, что украинские ученые использовали лаборатории, которые расположены в других странах.

"Мы только начали восстанавливать свои лаборатории. Поэтому ученые использовали лаборатории, расположенные в Турции и Соединенных Штатах. Это совместная разработка наших ученых с американскими коллегами. Но мы говорим, что этот кандидат на вакцину именно украинский", - рассказал министр.

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