Коронавирус Украинская вакцина уничтожила COVID-19 на живых клетках человека – Степанов

2020-10-26 22:00 135

 

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что украинская вакцина от коронавируса успешно прошла новое исследование. Вакцина уничтожила COVID-19 на живых клетках человека.

Украинская вакцина уничтожила коронавирус на живых клетках человека. Об этом на онлайн-брифинге в понедельник, 26 октября, заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Этот препарат кандидат на вакцину. Ученые получили достаточно стойкий результат относительно выработки антител организмом. Более того, этот кандидат на вакцину показал полную нейтрализацию вируса уже на живых клетках человека", - сказал Степанов.

В то же время министр отметил, что украинские ученые использовали лаборатории, которые расположены в других странах.

"Мы только начали восстанавливать свои лаборатории. Поэтому ученые использовали лаборатории, расположенные в Турции и Соединенных Штатах. Это совместная разработка наших ученых с американскими коллегами. Но мы говорим, что этот кандидат на вакцину именно украинский", - рассказал министр.

Подпишись на наш ТЕЛЕГРАММ- КАНАЛ, узнай о самом важном в Украине и мире

Еще по теме

В Черновцах критическая ситуация с COVID-19: больницы забиты

2020-10-26 19:30 231

Назван срок появления американской вакцины от COVID-19

2020-10-26 18:00 261

Ученые: организм некоторых переболевших COVID-19 «стареет» на 10 лет

2020-10-25 09:30 642

В Украине третий день свыше 7000 случаев COVID-19

2020-10-24 14:00 762

Еще новости в разделе "Коронавирус"

Украинская вакцина уничтожила COVID-19 на живых клетках человека – Степанов

2020-10-26 22:00 135

В Черновцах критическая ситуация с COVID-19: больницы забиты

2020-10-26 19:30 231

Италию и Израиль охватили массовые протесты: полиция применила слезоточивый газ

2020-10-26 18:30 360

Назван срок появления американской вакцины от COVID-19

2020-10-26 18:00 261
Все статьи раздела "Коронавирус"

Коронавирус

Украинская вакцина уничтожила COVID-19 на живых клетках человека – Степанов 2020-10-26 22:00 135
В Черновцах критическая ситуация с COVID-19: больницы забиты 2020-10-26 19:30 231
Италию и Израиль охватили массовые протесты: полиция применила слезоточивый газ 2020-10-26 18:30 360
Назван срок появления американской вакцины от COVID-19 2020-10-26 18:00 261

Лента

22:00 Украинская вакцина уничтожила COVID-19 на живых клетках человека – Степанов
фото + видео 21:30 Хватают даже школьников, бросают в автозаки: в Минске идут жесткие задержани
21:00 Шахтер - Интер: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов
20:30 Тарифы на газ вырвутся из-под контроля, для украинцев начинается новая эра: "Уже сегодня..."
20:00 Украинцам рассказали о выходных и праздниках в ноябре
19:30 В Черновцах критическая ситуация с COVID-19: больницы забиты
19:00 Врач рассказала о главной опасности колбасы
18:30 Италию и Израиль охватили массовые протесты: полиция применила слезоточивый газ
18:00 Назван срок появления американской вакцины от COVID-19
17:47 Бюджет Украины несет огромные убытки из-за производителей "настойки боярышника" - СМИ