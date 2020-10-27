Коронавирус Еще одна европейская страна значительно усиливает карантинные меры

2020-10-27 09:40 258

Норвегия усиливает карантинные меры из-за усугубления эпидситуации в стране.

Как сообщает DW, работающим в Норвегии гражданам европейских государств, включенных Евросоюзом в красную зону, нужно будет пройти 10-дневный карантин в случае прибытия в Норвегию после 31 октября.

С 28 октября норвежцам запрещено принимать у себя в гостях более пяти человек, а количество посетителей в общественных местах не должно превышать 50 человек. Прежде этот лимит составлял 200 человек.

Напомним, ранее в Норвегии выявили неизвестную мутацию коронавируса. Новую мутацию выявили у восьми норвежцев за три дня. Пока неизвестно, какими особенностями обладает мутация.

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