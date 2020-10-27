Коронавирус За сутки в Украине подтвердили 6 677 новых случаев инфицирования

2020-10-27 10:14 240

После традиционного затишья, которое наблюдается в выходные дни, в стране снова резко начало увеличиваться число новых случаев заражения китайским коронавирусом.

Так, за минувшие сутки в Украине медики выявили и подтвердили 6 677 новых случаев инфицирования коронавирусом.

По данным Совета нацбезопасности и обороны, с начала пандемии коронавирусом в Украине заразился 355 601 человек, из них 6590 умерли (126 за последние сутки), 145 336 (+2799) - выздоровели.

Ранее стало известно, что Минздрав Украины не имеет полной информации о количестве выздоровевших от коронавируса, поскольку многие люди проходят лечение на самоизоляции.

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