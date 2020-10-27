Коронавирус Где сегодня опасно: Ситуация с коронавирусной инфекцией в областях Украины

2020-10-27 12:16 222

Сегодня общее число зафиксированных случаев коронавируса в стране достигло 355601. Наиболее сложная ситуация сегодня в городе Киева, а также Одесской, Львовской и Харьковской областях.

Как сообщает Минздрав, выздоровели 2799 человек (всего - 145336), а скончались 126 (всего - 6590).

Число зафиксированных случаев заражения в областях Украины:

  • Винницкая обл - 9506 (+105 человек за минувшие сутки)
  • Волынская обл - 12635 (+232)
  • Днепропетровская обл - 13418 (+274)
  • Донецкая обл - 8819 (+118)*
  • Житомирская обл - 12878 (+345)
  • Закарпатская обл - 13345 (+201)
  • Запорожская обл - 8463 (+331)
  • Ивано-Франковская обл - 18915 (+325)
  • Кировоградская обл - 2157 (+43)
  • Киев - 34887 (+525)
  • Киевская обл - 15156 (+311)
  • Львовская обл - 28086 (+478)
  • Луганская обл - 3321 (+88)*
  • Николаевская обл - 7194 (125)
  • Одесская обл - 22640 (+461)
  • Полтавская обл - 8350 (+294)
  • Ровенская обл - 18003 (+273)
  • Сумская обл - 10810 (+205)
  • Тернопольская обл - 19522 (+261)
  • Харьковская обл - 33806 (+556)
  • Херсонская обл - 3344 (+108)
  • Хмельницкая обл - 13845 (+363)
  • Черновицкая обл - 20117 (+389)
  • Черкасская обл - 8301 (+154)
  • Черниговская обл - 8083 (+112)

*Точных данных с временно неподконтрольных территорий Донбасса пока нет

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