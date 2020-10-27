Где сегодня опасно: Ситуация с коронавирусной инфекцией в областях Украины
2020-10-27 12:16 222
Сегодня общее число зафиксированных случаев коронавируса в стране достигло 355601. Наиболее сложная ситуация сегодня в городе Киева, а также Одесской, Львовской и Харьковской областях.
Как сообщает Минздрав, выздоровели 2799 человек (всего - 145336), а скончались 126 (всего - 6590).
Число зафиксированных случаев заражения в областях Украины:
- Винницкая обл - 9506 (+105 человек за минувшие сутки)
- Волынская обл - 12635 (+232)
- Днепропетровская обл - 13418 (+274)
- Донецкая обл - 8819 (+118)*
- Житомирская обл - 12878 (+345)
- Закарпатская обл - 13345 (+201)
- Запорожская обл - 8463 (+331)
- Ивано-Франковская обл - 18915 (+325)
- Кировоградская обл - 2157 (+43)
- Киев - 34887 (+525)
- Киевская обл - 15156 (+311)
- Львовская обл - 28086 (+478)
- Луганская обл - 3321 (+88)*
- Николаевская обл - 7194 (125)
- Одесская обл - 22640 (+461)
- Полтавская обл - 8350 (+294)
- Ровенская обл - 18003 (+273)
- Сумская обл - 10810 (+205)
- Тернопольская обл - 19522 (+261)
- Харьковская обл - 33806 (+556)
- Херсонская обл - 3344 (+108)
- Хмельницкая обл - 13845 (+363)
- Черновицкая обл - 20117 (+389)
- Черкасская обл - 8301 (+154)
- Черниговская обл - 8083 (+112)
*Точных данных с временно неподконтрольных территорий Донбасса пока нет
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