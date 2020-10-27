Коронавирус Где сегодня опасно: Ситуация с коронавирусной инфекцией в областях Украины

2020-10-27 12:16 222

Сегодня общее число зафиксированных случаев коронавируса в стране достигло 355601. Наиболее сложная ситуация сегодня в городе Киева, а также Одесской, Львовской и Харьковской областях.

Как сообщает Минздрав, выздоровели 2799 человек (всего - 145336), а скончались 126 (всего - 6590).

Число зафиксированных случаев заражения в областях Украины:

Винницкая обл - 9506 (+105 человек за минувшие сутки)

Волынская обл - 12635 (+232)

Днепропетровская обл - 13418 (+274)

Донецкая обл - 8819 (+118)*

Житомирская обл - 12878 (+345)

Закарпатская обл - 13345 (+201)

Запорожская обл - 8463 (+331)

Ивано-Франковская обл - 18915 (+325)

Кировоградская обл - 2157 (+43)

Киев - 34887 (+525)

Киевская обл - 15156 (+311)

Львовская обл - 28086 (+478)

Луганская обл - 3321 (+88)*

Николаевская обл - 7194 (125)

Одесская обл - 22640 (+461)

Полтавская обл - 8350 (+294)

Ровенская обл - 18003 (+273)

Сумская обл - 10810 (+205)

Тернопольская обл - 19522 (+261)

Харьковская обл - 33806 (+556)

Херсонская обл - 3344 (+108)

Хмельницкая обл - 13845 (+363)

Черновицкая обл - 20117 (+389)

Черкасская обл - 8301 (+154)

Черниговская обл - 8083 (+112)

*Точных данных с временно неподконтрольных территорий Донбасса пока нет

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