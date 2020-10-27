Спорт Завтра в Лиге чемпионов встретятся Динамо Мирчи Луческу и Ференцварош Сергея Реброва

2020-10-27 12:43 204

Киевское Динамо прибыло в Будапешт на поединок второго тура группового этапа Лиги чемпионов против Ференцвароша.

Команда прибыла в столицу Венгрии чартерным рейсом в аэропорт имени Ференца Листа. После прилета "бело-синие" на автобусе проехали около 20 км и разместились в гостинице в центре Будапешта.

Сегодня, 27 октября, главный тренер Динамо Мирча Луческу и один из игроков проведут пресс-конференцию, а затем состоится тренировка команды на стадионе Ференцварош. Отметим, что в Венгрию отправились 25 футболистов.

Матч Ференцварош - Динамо состоится в среду, 28 октября. Начало поединка в 22:00 по киевскому времени.

Напомним, "Ференцварош" под руководством украинского тренера и бывшего динамовца Сергея Реброва впервые в ХХ веке сыграет в группе Лиги чемпионов.

Пикантности ситуации придает тот факт, что до прихода на тренерский мостик киевского суперклуба Мирчи Луческу эту должность неоднократно предлагали именно человеку с динамовским сердцем - Сергею Реброву. Однако, знаковый для столичного гранда экс-игрок вежливо отказался.

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