Коронавирус В Минздраве впервые признали низкую точность ПЦР-тестирования

2020-10-27 13:44 117

Как заявил глава МОЗ Максим Степанов, ПЦР-тестирование не выявляет коронавирус у 30% больных COVID-19. Фактически получается, что каждый третий зараженный получает отрицательный тест.

Из-за этого в Украине госпитализируют и лечат только тех, у кого есть клинические симптомы болезни.

Степанов добавил, что есть несколько причин не точного диагностирования коронавируса с помощью ПЦР-тестов.

"Это связано с забором материала, физиологическими особенностями организма. Связано, в том числе с тем, где находится вирус, когда берут мазок для диагностики методом ПЦР", - пояснил министр.

Напомним, в Украине до конца ноября хотят выйти на 50 тысяч ПЦР-тестов в сутки.

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